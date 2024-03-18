Посол России в Туркменистане подвел предварительные итоги избирательных комиссий по выборам Президента РФ

Глава российской дипмиссии в Ашхабаде Иван Волынкин подвел итоги первых двух часов работы избирательных комиссий.

«По состоянию на 10:00 на пяти участках свой выбор сделали 385 человек», – приводит словам Ивана Волынкина пресс-служба посольства РФ в Туркменистане.

В сообщении отмечается, на проведение выездного голосования в интересах маломобильных избирателей поступило 9 заявлений. Граждане приходят целыми семьями, а для молодых людей голосующих впервые, приготовлены памятные подарки.

Напомним, 7 марта в пяти городах Туркменистана началось голосование на выборах Президента Российской Федерации. Избирательные участки открыты в Ашхабаде, Туркменабаде, Мары, Дашогузе и Туркменбаши. Голосование продлится до 20:00.