Мозговой чип Neuralink может стать мишенью для хакеров
Устройство Neuralink, разработанное компанией Илона Маска, может быть уязвимо для хакеров. Возможный сценарий взлома такого устройства описал эксперт по компьютерной безопасности Роджер Граймс в интервью изданию The Sun.
Для этого хакеру нужно знать, какую ОС использует чип Neuralink. Если она не распространена, то может быть менее уязвимой.
Кроме того, злоумышленник должен находиться близко к интерфейсу чипа. Возможно, именно по этой причине информация о первом человеке, получившем чип, и его местонахождении не разглашается.
К тому же хакеру нужно знать, как работает чип, чтобы манипулировать его операциями. Риск взлома может увеличиться при подключении импланта к интернету.
Граймс подчеркнул, что многие медицинские устройства в прошлом были взломаны, поэтому Neuralink не застрахован от того, чтобы стать следующей мишенью.