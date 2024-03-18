Исследование: Гепатит С в младенчестве снижает медицинские затраты и продлевает жизнь 

Лечение гепатита C у детей, которые заразились инфекцией перед, во время или после родов, в возрасте трех лет может значительно улучшить качество их жизни и снизить расходы на здравоохранение. К такому выводу пришли американские ученые, чье исследование было опубликовано в JAMA Pediatrics.

Кроме того, начало лечения в раннем возрасте может предотвратить прогрессирование заболевания и улучшить прогнозы выживаемости. У тех, кто начинает лечение в раннем возрасте, выше шансы на полное излечение.

Однако несмотря на все эти преимущества раннего лечения, доступ к противовирусным препаратам для детей раннего возраста остается ограниченным. Это связано с высокой стоимостью этих препаратов и ограниченными доказательствами их долгосрочной эффективности.

Исследователи из Массачусетской больницы изучили расходы на медицинское обслуживание людей, заразившихся гепатитом C в перинатальном периоде. Они обнаружили, что без лечения средний возраст развития цирроза составляет 35 лет. Средние расходы на медицинское обслуживание при этом варьируются от 148 162 до 279 252 долларов США, в зависимости от возраста начала лечения.

Моделирование показало, что лечение детей в возрасте 3 лет дает наилучшие результаты при меньших затратах. Такая схема увеличивает ожидаемую продолжительность жизни на 2,26 года – до 78,36 лет.

По данным ВОЗ, в 2019 году гепатитом C страдали около 57,8 млн человек, умерли около 287,7 тыс. человек.