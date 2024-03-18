В Туркменистане началось голосование на выборах Президента России

17 марта в 8:00 по местному времени в пяти городах Туркменистана началось голосование на выборах Президента Российской Федерации. Избирательные участки открыты в Отделе образования, науки и культуры посольства РФ в Ашхабаде, в центре культуры Лебапского велаята в городе Туркменабаде, в здании городского хякимлика в Мары, в здании городского хякимлика в Дашогузе, а также в консульском пункте посольства РФ в Туркменбаши.

Как сообщило РИА «Новости», В беседе с журналистами на избирательном пункте в отделе образования, науки и культуры дипмиссии в Ашхабаде, посол РФ в Туркменистане Иван Волынкин поздравил всех с выборами Президента Российской Федерации. Он отметил, что все избирательные участки на территории Туркменистана открылись вовремя, все работают в штатном режиме.

«Мы выражаем огромную признательность и благодарность местным властям, которые помогли нам в организации этих выборов, в частности, в регионах страны, предоставили помещения, там все тоже идет в штатном режиме, без каких-то отклонений от норм. Спасибо большое властям в регионах и центральным властям в Ашхабаде», – сказал посол России.

По словам дипломата, на 10:00 по местному времени проголосовали уже более 300 избирателей.

Голосование на выборах Президента России продлится в Туркменистане до 20:00.