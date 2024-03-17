Студент из Туркменистана представил проект на Всемирном фестивале молодежи

В рамках Всемирного фестиваля молодежи, проходившего в России на федеральной территории Сириус, состоялась выставка Министерства промышленности и торговли РФ «От Винта!». На выставке были представлены более 130 проектов российской и зарубежной промышленности.

Среди них был проект Кемала Аманмурадова, выпускника туркмено-российской общеобразовательной школы имени А.С. Пушкина и студента 4 курса Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.

Проект, разработанный совместно с ХО «Дегирмен Топары», направлен на повышение урожайности тепличных хозяйств за счет внедрения промышленного интернета (IIoT). IIoT помогает агрономам принимать верные решения, благодаря анализу больших данных и информации, получаемой с датчиков, расположенных по всей теплице.

Международный фестиваль «От Винта!» дал возможность молодым ученым со всего мира представить свои новаторские разработки в области разных индустрий, информационных технологий и искусственного интеллекта.

На фестивальной площадке было проведено более 100 мероприятий, гостями которых стали известные ученые, политики и эксперты.