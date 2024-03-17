Пушкинский театр Ашхабада приглашает на новый детский спектакль «Похищение Чебурашки»

Государственный русский драматический театр им. А.С.Пушкина в Ашхабаде приглашает юных зрителей на премьерные показы спектакля «Похищение Чебурашки» по пьесе Н.С.Зинченко.

В марте показы спектакля пройдут по следующему графику: