Пушкинский театр Ашхабада приглашает на новый детский спектакль «Похищение Чебурашки»
Государственный русский драматический театр им. А.С.Пушкина в Ашхабаде приглашает юных зрителей на премьерные показы спектакля «Похищение Чебурашки» по пьесе Н.С.Зинченко.
В марте показы спектакля пройдут по следующему графику:
- Пят. 22.03. Н.С.Зинченко «Похищение Чебурашки» 12:00;
- Вт. 26.03. Н.С.Зинченко «Похищение Чебурашки» 12:00;
- Ср. 27.03. Н.С.Зинченко «Похищение Чебурашки» 12:00;
- Чет. 28.03. Н.С.Зинченко «Похищение Чебурашки» 12:00;
- Пят. 29.03. Н.С.Зинченко «Похищение Чебурашки» 12:00.