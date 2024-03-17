Президент Туркменистана принял участие в весенней озеленительной кампании

Сегодня в Туркменистане при участии Президента Сердара Бердымухамедова был дан старт очередному этапу реализации широкомасштабной озеленительной программы. Также во всенародной акции по посадке деревьев принял участие Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает TDH.

– В Эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, в соответствии с заложенными издревле традициями бережного отношения к природе, в стране проводятся целенаправленные мероприятия по сохранению окружающей среды, рачительному использованию природных ресурсов, развитию зеленой экономики.

Таким образом, нынешняя акция по закладке садов и парков призвана еще более украсить зелёным «нарядом» все уголки преображающейся туркменской земли. Создаваемые лесопарковые массивы – своего рода «легкие» страны – важный фактор её экологической безопасности, а значит, благополучия и здоровья нации, – говорится в сообщении.