Молодежь восточного региона Туркменистана посетила средневековое медресе, где учился Махтумкули

Молодежь Лебапского велаята побывала на экскурсии в средневековом медресе Идрис-баба, где в свое время учился великий туркменский поэт и мыслитель Махтумкули Фраги. Об этом сообщает издание «Туркменистан: золотой век».

Мероприятие организовали Халачский этрапский совет Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули и местный отдел образования в рамках празднования 300-летия со дня рождения поэта.

Известный историко-культурный памятник медресе Идрис-баба находится в Халачском этрапе в селе Махтумкули, в 180 километрах от Туркменабата.

Молодые люди, принявшие участие в мероприятии, ознакомились с историей медресе, прочли стихи поэта-классика, посвященные Родине, природе родного края, дружбе и верности. При этом отмечалось, что поэзия Махутмкули Фраги представляет собой основу национальной школы воспитания, подчеркивалось, что нынешний независимый и процветающий Туркменистан – воплощение пророческих произведений великого патриота и гуманиста.

Медресе Идрис-баба – старинное учебное заведение, носящее имя своего основателя. Согласно преданиям, Идрис-баба родился в этих краях примерно в 1690 году и дожил до столетнего возраста. Он был одним из высокообразованных представителей своего времени, в построенном по его инициативе учебном заведении он преподавал различные науки и воспитал достойных продолжателей своего дела. Именно в это медресе, проделав нелегкий путь из родного села, приехал учиться Махтумкули.

Сегодня здесь ведутся работы по реконструкции дороги, ведущей к историческому памятнику, отмечает источник.