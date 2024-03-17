Жизнь и творчество туркменского поэта Махтумкули Фраги представлены в школах Японии

По инициативе Посольства Туркменистана в Японии в рамках празднования 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги в учебных заведениях Токио были проведены образовательные мероприятия, посвященные жизни и наследию поэта, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В Университете Цукуба и средней школе Хигашиосака состоялся цикл занятий, включавший лекции студенток М.Гельдыевой из Университета Цукуба и Ш.Шамурадовой из Университета Осака о внутренней и внешней политике Туркменистана, а также гуманитарных взглядах Махтумкули Фраги.

Японские учащиеся активно участвовали в мероприятиях, расширяя свои познания о туркменской культуре.

В рамках образовательного цикла в Университете Цукуба также была организована выставка, посвященная трудам Махтумкули Фраги и национальному наследию Туркменистана. Проведенные мероприятия способствовали укреплению культурных связей между двумя странами.