Елена Григорьянц представит Туркменистан на Международном фестивале Les Mills в Нидерландах

16 марта в Гааге (Нидерланды) пройдет грандиозное событие – Международный благотворительный фестиваль Les Mills Bodycombat, объединяющий мир в борьбе против рака. Более 1000 участников выйдут на крупнейшую 5-часовую тренировку, которую проведут 53 инструктора из 25 стран.

Туркменистан на этом престижном мероприятии будет представлять Елена Григорьянц – единственный в стране международный сертифицированный инструктор программ Les Mills. Благодаря своему профессионализму, невероятной энергетике и любви к Bodycombat она прошла строгий отбор и с гордостью выйдет под туркменским флагом на церемонии открытия фестиваля.

Путь Елены в фитнес-индустрии начался в 2016 году после окончания с отличием Колледжа Фитнеса и Бодибилдинга имени Бена Вейдера. Она запустила авторскую программу Bodysculpt, ставшую хитом в Ашхабаде. В 2019 году Елена прошла обучение по программе Les Mills Bodycombat – самой захватывающей в мире групповой тренировке, которая феерично была встречена в Туркменистане.

За 6 лет практики Bodycombat Елена Григорьянц достигла наивысшего уровня ведения программы по мнению экспертов и любителей Les Mills. Ее уникальная методика и мастерство позволили заслужить честь представлять Туркменистан на Международном фестивале в Гааге.

Помимо впечатляющего спортивного образования, включающего дипломы инструктора, мастер-тренера, специалиста по диететике и кинезиотейпированию, Елена является сертифицированным презентером сразу 5 культовых программ Les Mills: Bodycombat, Bodybalance, Grit, Bodypump и обладает статусом Advanced в Bodycombat.

В 2022 году Елена Григорьянц выступала в качестве презентера на международной фитнес-конвенции в Астане. Теперь ее ждет новый вызов – Благотворительный Фестиваль в Гааге, где она будет единственным представителем из стран СНГ.