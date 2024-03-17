Делегация Туркменистана приняла участие в первом бизнес-форуме формата B5+1 в Алматы

Делегация Туркменистана, возглавляемая министром экономики и финансов Сердаром Джораевым, приняла участие в первом форуме формата B5+1 под названием «Укрепление региональной экономической интеграции в Центральной Азии посредством государственно-частного диалога».

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», форум, в котором участвовали представители госсектора, бизнеса и экспертного сообщества из Центральной Азии и США, проходил 14-15 марта в Алматы при участии международных финансовых институтов.

Целью бизнес-форума было содействие торговле, инвестициям, улучшению бизнес-среды и экономической интеграции в Центральной Азии.

Формат B5+1 призван служить дополнением дипломатической платформы C5+1 и направлен на создание возможностей для построения деловых и экономических связей с соседними странами Центральной Азии, Соединенными Штатами и остальным миром.

На форуме обсуждалось развитие ключевых отраслей, включая транспорт и логистику, электронную коммерцию, туризм, зеленую и возобновляемую энергетику, агробизнес.

Во второй день форума рассматривалось международное видение способов продвижения торговых и инвестиционных потоков в Центральной Азии, отмечает источник.