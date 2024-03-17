В Туркменистане набирает популярность экоэтнотуризм

Туркменистан открывает для себя новое направление туризма — экоэтнотуризм. Это вид отдыха, который сочетает в себе единение с природой и знакомство с самобытной культурой туркменского народа, рассказали «Туркменпорталу» в общественной организации Ýaş Tebigatçy («Юный натуралист»).

Экоэтнотуризм направлен на ответственное отношение туристов к посещаемой местности, что минимизирует негативное влияние на окружающую среду и способствует сохранению местных традиций, разъяснили нам в Ýaş Tebigatçy.

Такой вид туризма предполагает путешествие в отдаленные регионы, где можно познакомиться с бытом и образом жизни коренных жителей, попробовать аутентичную кухню, узнать про ремесла и услышать местные легенды.

Так, например, ближайший такой тур состоится 24 марта в заповедник «Берекетли Гарагум».

В ходе тура туристическая группа сможет посетить туркменские аулы и познакомиться с бытом местных жителей, понаблюдать за жизнью диких животных в их естественной среде обитания, покататься на верблюдах и многое другое.

Детальную информацию о туре вы сможете получить по номеру (+993) 61893832.