В Китае высажены первые растения, выращенные в космосе

В провинции Хубэй, в районе водохранилища ГЭС «Три ущелья», появились новые обитатели – растения, побывавшие в космосе. Об этом сообщает bigasia.ru.

Китайские ученые для эксперимента выбрали представителя семейства подорожниковых – Plantago fengdouensis. Семена этого растения были отправлены на орбитальную станцию «Тяньгун» в рамках миссии «Шэньчжоу-13», где успешно проросли и развивались в космических условиях.

На экспериментальной площадке в бассейне реки Янцзы было высажено несколько тысяч редких и исчезающих видов растений, среди которых 500 «космических» подорожников. За их ростом и развитием будут пристально наблюдать ученые.

Выбор редкого растения для эксперимента был сделан не случайно. В результате космической селекции, по сути, появилась новая разновидность подорожника, которая заметно крупнее своих земных собратьев и имеет более короткий цикл размножения. Цель исследования – создать новые сорта с улучшенными характеристиками и расширить ареал обитания этого редкого вида.