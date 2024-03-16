103-летняя автоледи оштрафована за езду с просроченными правами

В Италии 103-летняя женщина попала в поле зрения полиции за вождение в ночное время без страховки и с просроченными правами. Об этом сообщает «Мир 24» со ссылкой на The Guardian.

Около часа ночи в полицию поступило сообщение о «небезопасном движении транспортного средства» в центре города Бондено. Прибывшие на место происшествия стражи порядка были удивлены, обнаружив за рулем 103-летнюю Джузеппину Молинари, которая, направляясь на встречу с друзьями, заблудилась в темноте.

Выяснилось, что срок действия водительских прав Молинари истек два года назад. В Италии водители старше 80 лет обязаны каждые два года проходить медкомиссию, подтверждающую их способность управлять автомобилем.

В итоге Джузеппину оштрафовали, а затем подвезли домой. Несмотря на инцидент, она заявила, что намерена и дальше навещать друзей в Бондено, но уже на велосипеде.