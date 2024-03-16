Туркменистан присоединился к региональному проекту по упрощению торговых процедур

Министерство торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана подписало Меморандум о взаимопонимании с Немецким обществом по международному сотрудничеству (GIZ) в рамках регионального проекта «Упрощение процедур торговли в Центральной Азии» на 2024–2026 гг. Об этом Turkmenportal сообщил региональный менеджер GIZ.

Церемония подписания прошла при участии министра торговли и внешнеэкономических связей Бегенча Гочмоллаева, а также директора GIZ в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане Йоахима Фрица и посла Германии в Туркменистане Майкла У. Бирхоффа.

Региональный проект реализуется GIZ по поручению Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии в партнерстве с национальными министерствами, таможенными ведомствами, пограничными службами и представителями частного сектора стран Центральной Азии. Цель проекта — развитие региональных подходов, особенно в области цифровизации, для облегчения трансграничной торговли.

Гочмоллаев подтвердил приверженность Туркменистана укреплению регионального торгового сотрудничества. С присоединением туркменской стороны проект теперь охватывает все пять стран региона, что отвечает растущему интересу к развитию связей между странами Центральной Азии и Европы.

В ходе визита 11–13 марта делегация GIZ обсудила с туркменскими ведомствами и бизнесом практические шаги по реализации Меморандума на 2024 год. Стороны рассчитывают, что совместные инициативы будут способствовать процветанию и росту трансграничной торговли в Центральной Азии.