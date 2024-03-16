Посольство РФ в Ашхабаде провело мероприятия по случаю наступления православной Масленицы

В отделе образования, науки и культуры посольства Российской Федерации в Туркменистане проведен ряд праздничных мероприятий по случаю наступления православной Масленицы.

Как сообщает издание SNG.Today, в мероприятиях приняли участие как взрослые, так и дети.

Первый секретарь посольства Юлия Зайцева, обращаясь к гостям, поздравила всех с масленичной неделей и пожелала, чтобы межгосударственные туркмено-российские отношения успешно развивались, а братский народ Туркменистана жил в благополучии и процветании.

Гостей угощали традиционными русскими блинами, квасом, пряниками и баранками. Веселые скоморохи на празднике устраивали розыгрыши и водили хороводы.

Для детей был организован уголок мастера аквагрима, который разрисовывал лица ребят под сказочных персонажей. После завершения занимательных игр и сценических пантомим, участники занялись расписыванием самоваров, матрешек и балалаек, отмечает источник.