Молодые специалисты агентства «Туркменсвязь» отличились на Спартакиаде в Ашхабаде

В рамках Спартакиады «Туркменистан — страна духовности и здоровья» сегодня, 15 марта, молодые работники агентства «Туркменсвязь» приняли участие в спортивных состязаниях на многофункциональном стадионе «Ашхабад» в туркменской столице.

Представители агентства, отвечающего за развитие сферы связи в Туркменистане, соревновались с коллегами из других министерств и ведомств в различных видах спорта.

Молодые специалисты отрасли связи продемонстрировали отличную физическую подготовку и высокие спортивные достижения, заняв призовые места в ряде дисциплин.

Спартакиада «Туркменистан — страна духовности и здоровья» продлится до апреля и охватит все регионы страны. Ее победители будут награждены специальными подарками, кубками и медалями от имени Президента Сердара Бердымухамедова.