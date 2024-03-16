Метрологи Туркменистана и Узбекистана обменялись опытом и подписали план сотрудничества

В Ашхабаде прошел обмен опытом между специалистами Государственного эталонного центра Туркменистана и делегацией Государственного предприятия «Узбекский национальный институт метрологии», сообщает издание Vestiabad.ru.

Встреча состоялась в рамках реализации подписанного в 2021 году Меморандума о взаимопонимании между учреждениями.

По словам начальника отдела научно-методического маркетинга и изучения международной практики Государственного эталонного центра Туркменистана Айны Союновой, узбекские коллеги презентовали свою деятельность по внедрению калибровочных услуг и системы менеджмента качества в соответствии с ISO 17025:2017. Туркменская сторона проконсультировала гостей по развитию метрологической инфраструктуры и законодательству в этой сфере.

Особый интерес у делегации вызвал эталон для изготовления стандартных образцов влажности зерна, применяемый при приеме продукции. В завершение визита стороны подписали План работ совместной деятельности о научно-техническом сотрудничестве в области метрологии на 2024 год, включающий сличения и калибровки, публикации, а также содействие торговле и промкооперации.