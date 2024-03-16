Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: «Арсенал» встретится с «Баварией», а «Реал» — с «Манчестер Сити»

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Восемь команд, продолжающих борьбу за трофей узнали своих соперников, сообщает championat.com.

Сформировались следующие пары 1/4 финала:

«Арсенал» (Англия) — «Бавария» (Германия)

«Атлетико» (Испания) — «Боруссия» (Германия)

«Реал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия)

«ПСЖ» (Франция) — «Барселона» (Испания)

Первые матчи 1/4 финала будут проходить 9 и 10 апреля 2024 года. Ответные игры запланированы на 16 и 17 апреля 2024 года.