Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: «Арсенал» встретится с «Баварией», а «Реал» — с «Манчестер Сити»

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: «Арсенал» встретится с «Баварией», а «Реал» - с «Манчестер Сити»
Фото: championat.com

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Восемь команд, продолжающих борьбу за трофей узнали своих соперников, сообщает championat.com.

Сформировались следующие пары 1/4 финала:

  • «Арсенал» (Англия) — «Бавария» (Германия)
  • «Атлетико» (Испания) — «Боруссия» (Германия)
  • «Реал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия)
  • «ПСЖ» (Франция) — «Барселона» (Испания)

Первые матчи 1/4 финала будут проходить 9 и 10 апреля 2024 года. Ответные игры запланированы на 16 и 17 апреля 2024 года.