Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: «Арсенал» встретится с «Баварией», а «Реал» — с «Манчестер Сити»
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Восемь команд, продолжающих борьбу за трофей узнали своих соперников, сообщает championat.com.
Сформировались следующие пары 1/4 финала:
- «Арсенал» (Англия) — «Бавария» (Германия)
- «Атлетико» (Испания) — «Боруссия» (Германия)
- «Реал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия)
- «ПСЖ» (Франция) — «Барселона» (Испания)
Первые матчи 1/4 финала будут проходить 9 и 10 апреля 2024 года. Ответные игры запланированы на 16 и 17 апреля 2024 года.