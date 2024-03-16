В рамках форума ЕЭК ООН делегация Туркменистана провела мероприятие по участию молодежи в ЦУР

В рамках Регионального форума по устойчивому развитию Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Постоянным представительством Туркменистана при отделении ООН в Женеве было организовано мероприятие «Вовлечение молодежи в процессы достижения ЦУР: глобальные и национальные политические вызовы».

Как сообщает МИД Туркменистана, в ходе мероприятия была презентована книга Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Молодежь – опора Родины».

Во встрече приняли участие: делегация Туркменистана под руководством Заместителя министра иностранных дел Туркменистана М.Бяшимовой, Региональный координатор ООН в Туркменистане Д.Шлапаченко, а также главы и представители аккредитованных при Отделении ООН в Женеве постпредств, в том числе Азербайджана, Венгрии, Германии, Ирана, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана.

Глава туркменской делегации М.Бяшимова в своем выступлении рассказала о проводимых в последние годы в Туркменистане значимых мероприятиях и об осуществляемой политике в отношении молодежи, в частности ее вовлеченности в процессы реализации задач, представленных в глобальной повестке дня.

При этом была подчеркнута роль государства в поддержке начинаний молодежи и сохранения её активной социальной позиции в таких значимых направлениях, как образование, здравоохранение, социальная защита и трудоустройство, а также борьба с изменением климата и защита окружающей среды

Было отмечено, что о роли молодежи в формировании лучшего будущего для государства и мира в целом подробно изложено в книге Президента Туркменистана «Молодежь – опора Родины».

Участники мероприятия в рамках панельных дискуссий поделились опытом своих стран в вопросе молодежной политики и обменялись мнениями по возможным направления взаимодействия.

В мероприятии также принимали участие представители студенческой молодежи Туркменистана. Они выступили с презентацией о своей деятельности в рамках групп, созданных на базе ООН.