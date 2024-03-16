В интернет-олимпиаде туркменского архитектурного вуза примут участие студенты из 15 стран

Учащиеся высших учебных заведений около 15 стран мира, в том числе России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Румынии уже подали заявки на участие в III Открытой международной интернет-олимпиаде по дисциплине «Сопротивление материалов», которую проведет Туркменский государственный архитектурно-строительный институт. Об этом сообщает издание Asman News.

Регистрация продолжится до 28 марта. Принять участие в олимпиаде приглашают всех желающих студентов вне зависимости от направления подготовки. Олимпиада в индивидуальном формате состоится 29 марта в онлайн-режиме. Участникам предстоит решить 6 задач за 120 минут. Рабочие языки — туркменский, английский, русский.

Компетентное жюри, в которое войдут представители туркменских и зарубежных вузов, определит победителей и призеров, которые получат дипломы I, II и III степени. Специальными дипломами отметят нестандартные решения задач.

Мероприятие проходит в рамках реализации Концепции развития цифрового образования в Туркменистане и укрепления связей с ведущими вузами мира. По словам организаторов, олимпиада выявит талантливых студентов, увлеченных наукой и исследованиями с применением ИКТ-технологий. Соревнование позволит молодежи разных стран продемонстрировать знания, навыки и способности.

Дополнительную информацию об олимпиаде можно получить по телефонам: (+993 12) 28-18-05, (+993 65) 31-44-64; (+993 65) 81-44-82 или электронной почте: amanovmerdan73@gmail.com; tdbgiob@gmail.com.