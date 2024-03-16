В Австралии аккредитован первый в истории посол Туркменистана

Новоназначенный посол Туркменистана в Австралии Атадурды Байрамов во вторник вручил свои верительные грамоты Генерал-губернатору Австралийского Содружества Дэвиду Херли.

Церемония вручения состоялась в Доме Правительства в городе Канберра, сообщает МИД Туркменистана.

Посол передал слова приветствия и наилучшие пожелания от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, направленные в адрес Генерал-губернатора Австралийского Содружества. Он также подтвердил заинтересованность туркменской стороны в стремлении к углублению дружественных отношений между Туркменистаном и Австралией.

Г-н Дэвид Херли в свою очередь выразил глубокую признательность за теплые приветствия и пожелания, отметив историческое значение назначения первого туркменского посла в современной истории взаимоотношений Австралии и Туркменистана.

Генерал-губернатор передал самые теплые и дружеские приветствия руководству Туркменистана и выразил наилучшие пожелания туркменскому народу, подчеркивая важность сотрудничества и взаимопонимания между двумя странами.

Напомним, что согласно Указу Президента Туркменистана чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Японии Атадурды Халдурдыевич Байрамов в декабре прошлого года одновременно был назначен послом в Содружестве Австралии (с резиденцией в Токио).