Ученые из Краснодара создали стадо коров, дающих легкоусвояемое молоко

Специалисты ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии» при Минобрнауки России вывели стадо коров, молоко которых не вызывает негативных реакций со стороны ЖКТ. Об этом сообщает gazeta.ruсо ссылкой на Минобрнауки.

В молоке содержится белок β-казеин, который бывает двух типов: А1 и А2. Они отличаются лишь одной аминокислотой, но это имеет большое значение. Форма А1 при переваривании может образовывать токсичные вещества, вызывающие воспаление. По данным ВОЗ, 30% людей на Земле испытывают проблемы с ЖКТ после употребления молока типа А1.

Молоко, содержащее только β-казеин A2, хорошо усваивается и оказывает благоприятное воздействие на организм.

Содержание A1- и A2-β-казеина в молоке зависит от генотипа коровы. Новая технология позволила создать стадо, дающее исключительно A2-молоко. В Краснодарском крае уже налажено производство молочной продукции A2 типа: йогуртов, сметаны, сыра и творога с высоким содержанием казеина.

Тип молока можно быстро определить с помощью тест-системы, разработанной учеными. Она проста в использовании и имеет невысокую стоимость.

«Генотипирование одной коровы обходится всего в 600 рублей. Исследования доступны большинству ветеринарных лабораторий, так как требуют лишь базового оборудования: центрифуги, амплификатора и электрофорезного аппарата», – пояснили в Минобрнауки.