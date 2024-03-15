Услуга денежного перевода по Туркменистану доступна во всех отделениях «Туркменпочты»

Сегодня граждане Туркменистана могут быстро и надежно отправлять деньги в любой населенный пункт страны, посетив ближайшее почтовое отделение «Туркменпочты».

Для отправки перевода необходимо предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Размер комиссии за перевод в «Туркменпочте» зависит от суммы перевода и составляет от 1 до 5 процентов.

Если получатель не востребовал денежный перевод в течение 30 календарных дней с момента его отправки, или перевод не был доставлен в почтовый пункт, обслуживающий получателя, он возвращается отправителю. О возврате средств отправитель уведомляется в течение 5 дней.

Если отправитель не явился в пункт почтового отделения за невостребованным переводом, оператор перечисляет денежные средства на счет компании на 3 года. В течение этого срока отправитель может вернуть деньги, указав причину невостребования.

В случае, если клиент не может лично посетить почтовый пункт, он может заказать доставку денежного перевода на свой адрес.