Со дня избрания Сердара Бердымухамедова Президентом Туркменистана исполнилось два года

Исполнилось два года с момента избрания Сердара Бердымухамедова на пост Президента Туркменистана. Об этом напоминает государственное информагентство Туркменистана TDH, подчеркивая грандиозные успехи страны за прошедший период.

За минувшие два года национальная экономика, социальная сфера и качество жизни граждан Туркменистана достигли значительных высот, равно как и международный авторитет страны.

Основной целью Программы Президента Туркменистана на 2024 год заявлена цифровая трансформация и внедрение инноваций. В топливно-энергетическом секторе активно реализуются важные региональные проекты ТАПИ и ТАП.

Глава государства оказывает поддержку туркменским предпринимателям, создавая условия для высоких стандартов жизни путем формирования комплексной инфраструктуры. Крупнейшим проектом за два года стало строительство «умного» города Аркадаг, открытие которого состоялось минувшим летом.