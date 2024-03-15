Новый цементный завод в Туркменистане удостоен международного сертификата

Вторая очередь Лебапского цементного завода в Туркменистане удостоена сертификата соответствия высоким мировым стандартам от международной компании Thyssenkrupp Polysius GmbH, передает TDH.

В частности, промышленный объект мощностью 1 миллион тонн цемента в год соответствует промышленным стандартам Германии – DIN, стандартам цементной промышленности, стандартам Международной электротехнической комиссии (IEC) и ISO.

Соответствующий сертификат министру промышленности и строительного производства Туркменистана вручил главный инспектор Thyssenkrupp Polysius GmbH по установке оборудования Мате Ресетар.