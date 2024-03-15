Мерген Оразов объяснил выбор состава сборной Туркменистана на матчи с Казахстаном и Ираном

Главный тренер сборной Туркменистана Мерген Оразов накануне товарищеской игры с Казахстаном рассказал об итоговом составе команды и подготовке к матчам с Ираном.

– Мы вызвали на сборы игроков, которые сейчас находятся в оптимальной форме и подходят под нашу тактику. В скором времени к нам также присоединятся легионеры, – приводит слова Оразова пресс-служба национальной команды.

Наставник туркменской команды также отметил, что во время сборов особое внимание тренерский штаб планирует уделить тактике и взаимодействию футболистов, чтобы они лучше понимали друг друга на поле.

– Запланированные товарищеские игры покажут наши сильные и слабые стороны. Наша цель – достичь максимальной подготовки и показать достойный результат в предстоящих матчах, – подчеркнул главный тренер сборной Туркменистана.

Напомним, со сборной Казахстана подопечные Оразова сыграют сегодня, 14 марта.

Затем туркменские футболисты из Дубая вылетят в Тегеран на матч отборочного турнира ЧМ-2026 против сборной Ирана. Эта встреча пройдет 21 марта на стадионе «Азади» и начнется в 22:00 по ашхабадскому времени.

Сразу после выездной встречи сборная Туркменистана вернется в Ашхабад и начнет подготовку к домашнему матчу против Ирана. Этот поединок состоится во вторник, 26 марта, на стадионе «Ашхабад» и начнется в 20:00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной Туркменистана обнародовал список футболистов для участия в мартовском сборе и отборочных матчах ЧМ-2026. В список включены 24 футболиста, среди них три легионера: Теймур Чарыев из кыргызской «Абдыш-Аты», Вепа Джумаев из белорусского «Витебска» и Руслан Мингазов – из гонконгского «Китчи».

Вызов в сборную не получили капитан «Ахала», лучший игрок Туркменистана-2023 Эльман Тагаев и полузащитник «Аркадага» Илья Тамуркин, которые еще не набрали кондиций после повреждений.

В состав национальной команды также не вошли еще несколько ведущих футболистов, принимавших участие в отборочных матчах с Узбекистаном и Гонконгом. Это голкипер «Аркадага» Рахат Джапаров, полузащитники Вельмырат Баллаков и Мейлис Дурдыев (все – «Аркадаг»), Мурат Аннаев и Рахман Муратбердыев (оба – «Алтын асыр»), нападающие Ихлас Магтымов («Шагадам»), Шамаммет Хыдыров («Аркадаг»).