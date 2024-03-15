Короткометражки из Туркменистана будут представлены к просмотру в рамках проекта «Снять за 48 часов»

Короткометражные фильмы, снятые творческими киногруппами из Туркменистана в рамках проекта «Снять за 48 часов — 2024», будут представлены к просмотру. Об этом сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Конкурс «Снять за 48 часов — 2024», который проводится среди кинематографистов-энтузиастов Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана вот уже 9-й раз, имеет большую популярность среди молодёжи, пробующей свои первые шаги в кино.

В этом году на конкурс выдвинуто более двухсот короткометражных фильмов из стран Центральной Азии.

По условиям конкурса участники знакомятся с творческим заданием за 15 минут до старта. Это определённый предмет, место и фраза, которую необходимо включить в фильм. На этот раз в основу задания легли: фраза «Мы здесь», персонаж – девушка в синем, объект, который должен обязательно появиться в кадре, дом.

За два съёмочных дня участникам творческих команд предстояло разработать сценарий, выбрать локацию для съёмок, смонтировать и обработать отснятый материал, наложить аудио, при этом соблюдая все технические параметры, входящие в правила конкурса.

С заданием справились 14 кинокоманд из Туркменистана. Фильмы с интригующими названиями «Колыбель надежды», «Durmuş öwrümi», «Wagt», «Из жизни ветеринара», «Подарок», «Мечта», «Не магия» и другие в скором времени будут представлены к просмотру, отмечает источник.

Список финалистов, вошедших в ТОП-48 конкурса, будет объявлен до 30 апреля.