Кейт Миддлтон возглавила рейтинг любимых членов королевской семьи
Согласно опросу Ipsos, опубликованному 13 марта газетой The Standard, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон стала самым любимым членом королевской семьи. Она обошла своего мужа, принца Уильяма, всего на 2%, получив 38% голосов респондентов. Об этом сообщает iz.ru.
Принц Уильям занял второе место с 36%, за ним следуют принцесса Анна (26%), король Карл III (23%) и Камилла (12%).
Популярность принца Гарри и Меган Маркл продолжает падать. Принц Гарри получил 11% голосов, а Меган Маркл – 7%, что на 3% меньше, чем в прошлом году.