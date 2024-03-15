Глобальный конкурс композиторов чествует 300-летие Махтумкули Фраги в Туркменистане

В честь 300-летнего юбилея великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги оргкомитет VIII Московского международного фестиваля искусств «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова объявил о начале приема заявок на конкурс композиторов «Музыкальные произведения на стихи Махтумкули Фраги».

Конкурс проходит в два этапа и открыт для музыкантов со всего мира, пишет издание «Туркменистан: Золотой век».

Цель конкурса – приобщить к великому наследию мировой культуры, популяризировать творчество современных композиторов в различных музыкальных направлениях и жанрах, обогатить современный исполнительский репертуар и привлечь внимание к поэтическому наследию Махтумкули Фраги – выдающегося туркменского поэта и философа XVIII столетия.

Участники конкурса, не ограниченные возрастом, должны представить собственные академические произведения для голоса и фортепиано или инструментального ансамбля, основанные на стихах Махтумкули. Главное условие — произведение должно быть представлено впервые.

Прием заявок осуществляется с 1 марта по 1 августа 2024 года. Лучшие работы могут быть исполнены 29 октября на финальном концерте и презентации нотного сборника в Российской государственной библиотеке в рамках Международной научно-практической конференции «Махтумкули и его роль в мировой культуре».

Жюри сформировано из известных деятелей искусства, композиторов, музыковедов и педагогов вокала из России и Туркменистана. Результаты конкурса публикуются на сайте Фестиваля «Звуки дутара».