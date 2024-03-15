В автопарк восточного региона Туркменистана поступили новые японские автобусы и микроавтобусы

Новые японские автобусы и микроавтобусы марки Toýota поступили в распоряжение производственного объединения «Лебапавтоулаг» Агентства Türkmenawtoulaglary.

Это 170 автобусов Toýota Coaster и 20 микроавтобусов Toýota Hiace, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Новые легковые автомобили отличаются повышенной комфортабельностью, автобус Toýota Coaster на 28 мест, микроавтобус Toýota Hiace – на 13.

Новый транспорт будет обслуживать пассажиров Туркменабата и гостей велаята, также осуществляя перевозки на основе заказов, поступающих от учреждений.

Торжественная церемония по этому случаю прошла с участием депутатов Меджлиса Туркменистана, старейшин и представителей общественных организаций в соответствии с национальными традициями, отмечает источник.