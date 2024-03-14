Ушел из жизни Пол Александер, человек с «железными легкими»

11 марта в возрасте 78 лет умер Пол Александер, известный как человек, проживший большую часть жизни в аппарате «железные легкие». Об этом сообщает «МИР 24» со ссылкой на Daily Mail.

В шесть лет Александер перенес полиомиелит, в результате чего оказался парализованным ниже шеи и не мог дышать самостоятельно. «Железные легкие» стали его домом на долгие годы, но не сломили его волю к жизни.

Благодаря упорным тренировкам с физиотерапевтом, он научился «глотать» воздух, что позволяло ему на несколько часов покидать аппарат. Этого времени хватало, чтобы учиться, общаться и вести активную жизнь.

Несмотря на ограничения, Пол добился многого. Он окончил среднюю школу, став первым в Далласе, кто сделал это, не посещая занятия лично. Получил высшее образование в Южном методистском университете и Техасском университете в Остине.

Несмотря на свои физические ограничения, Пол стал успешным юристом и писателем. Мужчина много путешествовал, вдохновляя людей своим оптимизмом и стойкостью.