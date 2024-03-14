Туркменский студент получил награду «За особые заслуги» международного научного конкурса в Ташкенте

Студент ИМО МИД Туркменистана Сердар Рахымов удостоился почетной грамоты и нагрудного знака «За особые заслуги» международного научно-практического конкурса, прошедшего на уровне СНГ в Ташкенте. Об этом сообщается на сайте вуза.

Церемония награждения проходила в Академии вооруженных сил Республики Узбекистан. Организаторами конкурса выступили Академия вооруженных сил, Ташкентский университет финансов и экономики, Научно-исследовательская академия, Центр науки и исследований и Ассоциация деловых женщин Узбекистана «Тадбиркор аел».

Конкурс был направлен на выявление и поощрение молодых людей, которые активно участвуют в жизни общества и государства, вносят весомый вклад в развитие науки, образования и спорта, самоотверженно трудятся и верны своей почетной профессии, продвигают идеи мира и гуманизма, проявляют себя в деле укрепления молодежного сотрудничества между государствами. Жюри конкурса уделяет особое внимание научной и общественной деятельности кандидатов.

Сердар Рахымов активно участвует в различных международных мероприятиях, форумах, программах, конференциях. На конкурс он представил свой уникальный экологический проект «Создание одноразовой биоразлагаемой посуды из пшеничных отрубей и гуаровой смолы».

Целью работы было создание экологической посуды, которая заменит одноразовую полиэтиленовую, содержащую биофенол и другие вредные вещества.

Члены жюри конкурса отметили, что этот проект окажет положительное влияние на изменение климата и защиту окружающей среды, а так же повысит эффективность агропромышленного комплекса Центральной Азии, ведь главное сырье, используемое в проекте, это вторичные остатки пшеницы и других агрокультур.

Поскольку в регионе пока нет производства биоразлагаемой экологической посуды, одной из главных задач проекта является развитие этого направления.