Туркменистан и Узбекистан обсудили празднование 300-летия Махтумкули Фраги

Посол Туркменистана в Узбекистане Шадурды Мередов и министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Конгратбай Шарипов обсудили проведение совместных мероприятий, приуроченных к 300-летнему юбилею со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Стороны детально рассмотрели планы по празднованию этой знаменательной даты в текущем 2024 году, подчеркнув важность широкого ознаменования юбилея Махтумкули как выдающегося деятеля туркменской культуры.

На встрече также обсуждались вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в сфере образования и науки, а также укрепления связей между вузами двух стран.