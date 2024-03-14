Телевикторина по творчеству Махтумкули Фраги прошла между туркменскими и астраханскими школьниками

Телевикторина, посвящённая юбилею великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, состоялась между учениками общеобразовательной школы имени Махтумкули Фраги Приволжского района Астраханской области и Совместной туркмено-российской средней общеобразовательной школы имени А. С.Пушкина в городе Ашхабаде.

Телевикторина была организована и проведена Астраханским государственным университетом имени В.Н.Татищева в рамках проекта «Телемост дружбы», сообщается на сайте вуза.

В мероприятии также приняли участие туркменские студенты АГУ.

Открылось мероприятие приветственными словами проректора по международной деятельности АГУ Ангелины Фадиной и директора Совместной туркмено-российской школы имени А. С.Пушкина Ирины Куминовой.

Далее в онлайн-режиме состоялась торжественная церемония подписания нового соглашения о сотрудничестве между двумя учебными заведениями.

В ходе телевикторины учащиеся астраханской и туркменской школ в онлайн-формате состязались в знании жизни и творчества Махтумкули Фраги.

Ученики и студенты также выступили с чтением стихов Махтумкули и исполнением песен.

Источник отмечает, что празднование состоялось в рамках утверждённого губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным плана мероприятий, посвящённых знаменательной дате.