Студент ИМО МИД Туркменистана удостоился звания «Лучший молодой учёный СНГ- 2023»

Студент 4-го курса Института международных отношений МИД Туркменистана Байназар Непесов был признан лучшим молодым ученым Содружества Независимых Государств в 2023 году. Об этом сообщается на сайте вуза.

За свой вклад в научные исследования он удостоился диплома I степени и медали «Лучший молодой учёный – 2023».

В то же время старший преподаватель кафедры международных отношений и дипломатии ИМО МИД Туркменистана Мердан Бердиниязов за активную поддержку молодых ученых в данном проекте получил благодарственное письмо.

Проводимый ежегодно в городе Астана конкурс «Лучший молодой ученый СНГ» становится эффективной площадкой для выявления и поддержки талантливых молодых исследователей в странах Содружества, отмечает источник.