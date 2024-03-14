Клуб Чарыева и Мухадова впервые в истории вышел в интразональный финал Кубка АФК

Кыргызская «Абдыш-Ата», за которую выступают туркменские футболисты Теймур Чарыев и Сулейман Мухадов, одержала выездную победу со счетом 3:1 над тайваньским «Тайчунг Футуро» во втором матче интерзонального полуфинала Кубка АФК-2023/2024 и по сумме двух матчей (8:1) вышла в интерзональный финал турнира.

Чарыев вышел на игру в стартовом составе, а Мухадов появился на поле на 61-й минуте, заменив Эрниста Батырканова.

Напомним, что в декабре прошлого года «Абдыш-Ата» впервые пробилась в плей-офф второго по значимости азиатского клубного турнира, первенствовав в группе «Е», в которой также выступали туркменские команды «Алтын асыр», «Мерв» и таджикский «Равшан».

Ранее сообщалось, что 23-летний полузащитник сборной Туркменистана Теймур Чарыев получил вызов в национальную команду на матчи с Казахстаном и Ираном.