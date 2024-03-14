Как россиянам в Туркменистане проголосовать на выборах Президента РФ в 2024 году

17 марта 2024 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. Посольство России в Туркменистане предоставило подробную информацию о процессе голосования для граждан РФ, находящихся на территории Туркменистана.

В день выборов, 17 марта, с 8:00 до 20:00 будут открыты 5 избирательных участков в разных городах Туркменистана:

№ 8035 – Ашхабад, проспект С.Туркменбаши, д.11 (отдел образования, науки и культуры Посольства РФ);

№ 8291 – Туркменбаши, проспект Махтумкули, д.81а (консульский пункт Посольства РФ);

№ 8290 – Туркменабад, ул. Битарап Туркменистан, д.129А (Центр культуры Лебапского велаята);

№ 8288 – Мары, ул. Ватан, д.31 (здание городского хякимлика);

№ 8287 – Дашогуз, ул. 10 лет Абаданчылык (здание городского хякимлика).

Для участия в голосовании гражданам РФ, достигшим 18 лет, необходимо предъявить действительный российский паспорт (внутренний, заграничный, служебный или дипломатический). При утрате паспорта допускается предъявление свидетельства на въезд/возвращение в РФ.

В случае утраты паспорта допускается предъявление избирателем свидетельства на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию.

В исключительных случаях (при отсутствии у избирателя иных документов, удостоверяющих его личность и гражданство) допускается применение паспорта гражданина СССР образца 1974 г., если в этом паспорте имеется указание о принадлежности к гражданству Российской Федерации (на форзаце паспорта) либо имеется вкладыш к паспорту, свидетельствующий о наличии гражданства Российской Федерации, либо штамп о регистрации по месту жительства, подтверждающий проживание на территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 г.

Дистанционное электронное голосование для россиян в Туркменистане не предусмотрено. Актуальные новости о выборах публикуются на сайте посольства и в социальных сетях.