Известный итальянский архитектор поделился опытом с туркменскими студентами

Посольство Италии в Туркменистане организовало Неделю итальянского дизайна, в рамках которой популярный итальянский архитектор Андреа Капуто прочитал лекцию для студентов Государственной академии художеств Туркменистана, сообщает сайт Министерства культуры страны.

Капуто, известный своими успешными архитектурными проектами в Евразии, провел лекцию для студентов факультета «Архитектура и дизайн». Его выступление на тему «Создание ценностей: равенство, инновации и устойчивость» стало ценным опытом для будущих архитекторов. Он поделился своими знаниями о принципах современного зодчества, способах реконструкции и важности дизайна для комфортной городской среды.

Визит итальянского архитектора в Туркменистан способствовал обмену опытом, развитию национальной архитектурной школы и укреплению международных связей в этой сфере.

Андреа Капуто владеет архитектурными студиями в Шанхае и Милане. С 2011 года он посвятил себя архитектурным проектам. В его портфолио есть множество работ, среди которых Civic Center в Сучжоу (Китай), проект Drop City — центра дизайна и архитектуры в туннелях Magazzini Raccordati Центрального вокзала Милана, а также необычный проект в виде юрты, представленный на крупной выставке Salone dei Mobili.