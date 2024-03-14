В Туркменистане подготовлено 30 тренеров в сфере адаптации к изменению климата

В результате двухдневного тренинга, прошедшего в Ашхабаде, подготовлено 30 тренеров по тематике «Интеграция адаптации к последствиям изменения климата в водохозяйственное планирование в Туркменистане».

Тренинг для тренеров был организован в рамках проекта «Развитие национального процесса планирования адаптации в Туркменистане», реализуемого Программой развития ООН при финансовой поддержке Зеленого климатического фонда (ЗКФ) в сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана.

Обучение прошли представители Министерства охраны окружающей среды Туркменистана, различных подразделений Государственного комитета водного хозяйства Ашхабада и Дашогузского велаята, Академии наук, преподаватели и студенты последних курсов сельскохозяйственных вузов и агропромышленных средних специальных учебных заведений Ашхабада и Дашогуза, Союза промышленников и предпринимателей, организаций гражданского общества (ОО «Экодурмуш», ХО «Тебигы Кувват», ХО «Ынанч-Вепа») и другие.

Курс обучения подготовлен и проведен в партнерстве с Научно-информационным центром Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (НИЦ МКВК) и Научно-информационным центром Межгосударственной комиссией по устойчивому развитию (НИЦ МКУР) Международного фонда спасения Арала (МФСА).

Перед экспертами стояла задача повысить компетентность участников в сфере адаптации к изменению климата, особенно в области водохозяйственного планирования.

На тренинге был презентован проект учебного пособия «Интеграция адаптации к последствиям изменения климата в водохозяйственное планирование в Туркменистане», которое было разработано с целью повышения компетентности кадров в части видения перспективы, системного и стратегического мышления и умения практически применить широкий спектр мер по адаптации в водохозяйственном планировании и управлении. Тренера научились использовать учебное пособие для более эффективного внедрения методов и практик адаптации на регулярной основе.

Международный эксперт ПРООН Вадим Соколов, вице-президент Международной комиссии по ирригации и дренажу и руководитель Агентства МФСА по реализации проектов бассейна Аральского моря отметил следующее: