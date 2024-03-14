В США представили пластырь, который возвращает речь

Американские ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработали инновационный пластырь, способный помочь людям, потерявшим голос, снова заговорить. Об этом сообщает «МИР 24» со ссылкой на Agence France-Presse.

Небольшой, водонепроницаемый пластырь крепится к коже в области горла. Он улавливает движения мышц гортани и преобразует их в электрические сигналы. Алгоритм машинного обучения интерпретирует эти сигналы и генерирует речь.

Пластырь был протестирован на 8 добровольцах. Он успешно распознавал фразы в 95% случаев. Устройство работало даже во время движения.

На данный момент пластырь может воспроизводить только заранее записанные предложения. В будущем более совершенные алгоритмы позволят ему распознавать любые движения мышц гортани.