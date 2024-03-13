Ученые: счастье поддается тренировкам

Исследователи из Бристольского и Йельского университетов доказали, что счастье поддается тренировкам, как мышцы в тренажерном зале.

В их эксперименте 905 студентов прошли курс «Наука о счастье», где изучали новейшие исследования в области психологии и нейробиологии. На основе полученных знаний они формировали полезные привычки: занимались спортом, медитировали, вели дневники, встречались с психологом. Об этом сообщает snob.ru со ссылкой на Higher Education.

Сразу после курса участники отметили 15%-ное улучшение своего состояния. Но через два года эффект сохранился только у тех, кто продолжил «тренироваться».

Ученые также выяснили, что многие научно-доказанные методы достижения счастья связаны с заботой о других людях.

Одиночество же, согласно исследованиям, негативно влияет на иммунную систему и когнитивные способности человека.