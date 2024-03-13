Туркменский посол обсудил расширение сотрудничества с ректором Тбилисского медуниверситета

Посол Туркменистана в Грузии Довлетмырат Сейитмаммедов встретился с ректором Тбилисского государственного медицинского университета Ираклием Натрошвили. Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества между медицинскими вузами двух стран, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Собеседники отметили положительную динамику в развитии туркмено-грузинских отношений во многих сферах, включая образование. Регулярные обмены визитами, совместные конференции и форумы способствуют последовательному и плодотворному развитию связей в этой области.

Особое внимание было уделено ранее подписанному Соглашению о сотрудничестве между Государственным медицинским университетом Туркменистана им. М.Гаррыева и Тбилисским медуниверситетом. Документ стал импульсом для активизации академических и научных контактов между вузами двух стран.

По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему взаимовыгодному партнерству и реализации совместных проектов и программ, нацеленных на укрепление научных и культурных связей между Туркменистаном и Грузией.