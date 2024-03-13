Туркменистан и Афганистан открывают новые горизонты стратегического партнерства

Онлайн-издание Arzuw News опубликовало аналитическую статью, посвященную недавним визитам афганских правительственных и бизнес-делегаций в Туркменистан, а также растущему стратегическому сотрудничеству между двумя странами.

В материале подчеркивается, что интенсивные контакты на высоком уровне, включая встречи с руководством МИД Туркменистана и Национальным Лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, свидетельствуют о стремлении сторон вывести партнерство на качественно новый уровень, охватывающий широкий спектр направлений.

Статья детально освещает ключевые моменты визитов афганских делегаций, в частности обсуждение реализации крупных инфраструктурных проектов — газопровода ТАПИ, линии электропередачи ТАП и железнодорожного сообщения. Отмечена высокая степень готовности сторон продвигать эти стратегические начинания.

Особый акцент сделан на экономическом измерении туркмено-афганского сотрудничества. Материал рассказывает о масштабной выставке афганских товаров и бизнес-форуме в Ашхабаде, ставших площадкой для налаживания прямых деловых контактов. Также упоминаются успешные биржевые торги, заложившие основу для роста взаимной торговли.

В статье отражен интерес Афганистана к использованию транзитного потенциала Туркменистана, в том числе возможностей Международного морского порта Туркменбаши. Это может стать драйвером восстановления афганской экономики.

Кроме того, анализируется конструктивная позиция сторон по совместному рациональному использованию трансграничных водных ресурсов региона.

В целом, аналитический материал Arzuw News всесторонне освещает итоги визитов делегаций Афганистана в Туркменистан, демонстрируя стремление партнеров развивать многоплановое сотрудничество в духе взаимопонимания и добрососедства.