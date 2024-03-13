Транзит грузов через Туркменистан в 2023 году вырос на 17%

Объемы транзитных грузоперевозок через территорию Туркменистана в 2023 году продемонстрировали серьезный рост — на 17% по сравнению с 2022 годом. Этому способствовало удобное географическое расположение страны и развитие ее транзитного потенциала, сообщает официальный сайт Государственной таможенной службы Туркменистана.

Положительная динамика сохраняется и в текущем году — за первые два месяца 2024 года транзит грузов увеличился еще на 5% относительно аналогичного периода прошлого года.

Для привлечения дополнительных транзитных грузопотоков Туркменистан постоянно совершенствует инфраструктуру на приграничных таможенных постах. Внедрение автоматизированных процедур таможенного оформления и использование современного досмотрового оборудования обеспечивают бесперебойную перевозку транспортных средств через пограничные переходы.

Благодаря созданным благоприятным условиям в последние годы значительно вырос интерес международных грузоперевозчиков к транзитным маршрутам через Туркменистан. Начиная с 2020 года общий объем транзитных грузов в стране увеличился в 3 раза или на 206%. При этом автомобильные перевозки выросли на 585%, объемы железнодорожного транзита — на 104%.