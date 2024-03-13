Посольство Туркменистана в Тегеране провело мероприятие к 300-летию Махтумкули Фраги

Сегодня Посольство Туркменистана в Иране при содействии Института культуры Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Тегеране провело торжественное мероприятие, посвящённое 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

С иранской стороны в мероприятии приняли участие сотрудники Министерства иностранных дел, Министерства культуры и исламской ориентации, Мажлиса, представители научной интеллигенции, среди которых вице-президент Иранской ассоциации культурных артефактов и памятников доктор Алиреза Хабиби, исследователи творчества Махтумкули Фраги доктор Нассер Коли Сарли из Университета Харазми и доктор Амангылыч Шадмехр из Мажлиса.

Первый секретарь-консул Посольства Туркменистана А.Байрамов, обращаясь к собравшимся, рассказал о деятельности по изучению и сохранению бессмертного наследия Махтумкули в Туркменистане, о девизе года «Кладезь разума Махтумкули Фраги» и мероприятиях в честь юбилейного года туркменского поэта и мыслителя, проводимых по всему миру.

В ходе культурного мероприятия известные иранские ученые зачитали стихи великого туркменского поэта Махтумкули Фраги, а также рассказали о неизгладимом влиянии творчества поэта на его потомков.

В ходе встречи участники встречи обсудили вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества Посольства с Институтом культуры ОЭС. Стороны с удовлетворением отметили высокую динамику сотрудничества сторон в рамках международных организаций, а также открывающиеся широкие возможности и перспективы для двустороннего взаимодействия, сообщается в пресс-релизе туркменского посольства.