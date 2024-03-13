Международная конференция в Ереване почтила память туркменского классика Махтумкули

В Ереванском государственном университете прошла Международная научно-методическая конференция, посвященная 300-летию со дня рождения выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

На конференции собрались представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Армении, преподаватели и студенты ЕГУ, литературоведы, деятели культуры и искусства Армении. С приветственными словами выступили ректор Ереванского государственного университета Оганнес Оганнисян и посол Туркменистана в Армении Мухамметгельды Аязов.

Участники заслушали доклады заведующего кафедрой тюркологии ЕГУ Александра Сафаряна, заведующей кафедрой туркменского языка Туркменского государственного университета им. Махтумкули Гульрух Гурбановой и экс-посла Армении в Туркменистане Арама Григоряна.

Поэт-переводчик Варужан Хастуру продекламировал свой перевод стихотворения Махтумкули Gözel sen на армянском языке, а народная артистка Армении Майрануш Григорян прочла Kyly-kal bolar великого туркменского классика.

Студенты факультета востоковедения ЕГУ также декламировали переводы стихов Махтумкули, открытки с которыми были подарены всем участникам форума.