Китайские родители все чаще страдают от сердечных приступов, помогая детям с уроками

В Китае наблюдается рост числа сердечных приступов у родителей, помогающих своим детям с домашними заданиями, сообщает gazeta.ru со ссылкой на Oddity Central.

40-летняя жительница Китая по фамилии Дун, мать двоих детей, помогала своему сыну с математикой. Неспособность ребенка понять задачу вызвала у Дун сильную головную боль и тошноту, что вынудило ее обратиться за медицинской помощью.

Обследование выявило у Дун небольшой инсульт, предположительно вызванный продолжительным стрессом, который усугубился во время помощи с уроками. По словам врачей, такие случаи в Китае участились.

На прошлой неделе 37-летняя китаянка также пережила сердечный приступ, помогая сыну с математикой. Сильное огорчение из-за неуспеваемости ребенка привело к серьезным проблемам со здоровьем.

Специалисты в области здравоохранения отмечают, что женщины более подвержены подобным проблемам из-за постоянного стресса, связанного с работой, домашними обязанностями и заботой об успеваемости детей.