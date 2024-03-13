Дефиле в туркменских костюмах стало гвоздем фестиваля культуры в Эйндховене

На международной культурной выставке в городе Эйндховен (Нидерланды), посвященной Всемирному женскому дню, павильон Туркменистана занял особое место, привлекая посетителей своей аутентичностью, яркостью и радушием.

Павильон был организован Посольством Туркменистана в Бельгии совместно с модным домом Mengli Secrets World Fashion, который базируется в Нидерландах и специализируется на создании туркменской национальной одежды и ювелирных изделий.

Экспозиция туркменского павильона проходила под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги». На стендах были представлены эксклюзивные туркменские ювелирные изделия, музыкальные инструменты и национальные костюмы. Гостям предлагалось ознакомиться с книгами о туркменской культуре, истории и литературе.

Культуру страны с гордостью представил посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пальванов, акцентировав внимание на неоценимом вкладе Махтумкули в литературное наследие Востока.

Кульминацией дня стало захватывающее дефиле моделей из Европы в туркменских национальных нарядах. Шоу проходило в сопровождении традиционной туркменской музыки и превратило выставку в праздник красоты и гармонии, вызвав бурю восторга у зрителей.

Вдохновленные туркменской национальной музыкой, все присутствующие присоединились к танцу, который подчеркнул культурное многообразие и единство, сообщила пресс-служба туркменского посольства в Бельгии.

«Parktheater в Эйндховене на один волшебный день превратился в место, где звучали туркменские песни, а люди разных национальностей нашли общий язык в танце и музыке, подчеркивая безграничную мощь культурного обмена и празднования культурного разнообразия», — отмечает источник.