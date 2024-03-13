В столице Туркменистана прошло 15-е заседание Совета старейшин ОТГ

В Ашхабаде сегодня состоялось 15-е заседание Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) под председательством Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана, члена Совета старейшин ОТГ Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает TDH.

Проведение заседания в столице Туркменистана свидетельствует об активной позиции страны в развитии конструктивного сотрудничества с ОТГ.

С 2021 года Туркменистан имеет статус наблюдателя в Организации тюркских государств. Страны-члены ОТГ объединены общностью исторических корней, культурных и духовных традиций с туркменским народом. Нынешнее заседание Совета старейшин, консультативного органа ОТГ, стало весомым вкладом в укрепление дружественных межгосударственных отношений и многопланового сотрудничества.

Проведение заседания в Ашхабаде состоялось по инициативе туркменской стороны. Данное мероприятие высокого уровня демонстрирует стремление Туркменистана к расширению партнерства с тюркоязычными странами в рамках авторитетной региональной структуры.